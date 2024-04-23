بالصور.. الدفع بمعدات وأوناش لإعادة فتح طريق الخارجة – الداخلة

دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة ووزارة البترول، منذ قليل، بمعدات ثقيلة وأوناش للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق " الخارجة – الداخلة " لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها بالطريق.

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب أخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط.

واصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فتح طريق الخارجة - الداخلة

معدات شركة فوسفات مصر تتدخل لفتح طريق الخارجة - الداخلة (1)

الدفع بالات لفتح الطريق

معدات شركة فوسفات مصر تتدخل لفتح طريق الخارجة - الداخلة (2)

معدات شركة فوسفات مصر تتدخل لفتح طريق الخارجة - الداخلة (3)

معدات شركة فوسفات مصر تتدخل لفتح طريق الخارجة - الداخلة (4)