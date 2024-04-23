134 مليار جنيه دعم لسلع البطاقات التموينية.. وتخصيص 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بالموازنة الجديدة

يستعد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، بعد تأجيل المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسة من أمس لليوم.

تستهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن، ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025.

كما تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.