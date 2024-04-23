14 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأغذية بالموازنة الجديدة



تستهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، زيادة مخصصات الأغذية بالموازنة (تتضمن الأغذية المدرسية) إلى 14 مليار جنيه بزيادة قدرها 10% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 ومخصصات النقل والانتقالات إلى 6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024.

ومخصصات الأدوية إلى 18.4 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية نحو 8.4 مليار جنيه، ومخصصات المياه إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 15% مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024.

وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.



