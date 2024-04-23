ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

14 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأغذية بالموازنة الجديدة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


تستهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، زيادة مخصصات الأغذية بالموازنة (تتضمن الأغذية المدرسية) إلى 14 مليار جنيه بزيادة قدرها 10% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 ومخصصات النقل والانتقالات إلى 6 مليار جنيه بزيادة قدرها 6% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024.

ومخصصات الأدوية إلى 18.4 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية نحو 8.4 مليار جنيه، ومخصصات المياه إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 15% مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024.

وذلك كله لمواجهة الزيادات في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

 

الموازنة الجديدة مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024 2025 الموازنة للعام المالي الجديد 2024 2025 مخصصات الأغذية بالموازنة الجديدة