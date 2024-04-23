قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط بلدتي بلعين وخربثا غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محيط بلدتي بلعين وخربثا غرب رام الله، وتمركزت قوات الاحتلال في شوارع بلدة بلعين، كما نشر الاحتلال الآليات العسكرية في الشوارع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومنذ قليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة طمون، جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

ومساء أمس الإثنين، أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وتتعرض البلدة بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين واقتحامات قوات الاحتلال.

كما أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جسر حلحول شمال مدينة الخليل، وتم نقلهم إلى مستشفي في المدينة.