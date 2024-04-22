الأمين العام للمهن التعليمية: مؤتمر اتحاد المعلمين العرب يدعم القضية الفلسطينية

أكد ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب في دورته الحادية والعشرين.. جاء متزامنًا مع أحداث جسام تمر بها المنطقة العربية.

وأضاف: الاتحاد لا ينفصل عن قضايا الأمة العربية، ويدعم العملية التعليمية والتربوية في كافة البلدان العربية.

وقال أمين عام نقابة المهن التعليمية خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب المنعقد بالمملكة المغربية، إنه ولأول مرة يعقد المؤتمر العام الاتحاد المعلمين بالمملكة المغربية منذ انشائه عام ١٩٦١.

وأشار " ياسر عرفات"، إلى أن أهداف المؤتمر هى تقديم الدعم والمساندة أن تضررت المنشآت التعليمية نتيجة قصف الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل.

وأكد، أن المشاركين بمؤتمر أتحاد المعلمين العرب يسعون دائما لإيجاد حلول علمية باستخدام التكنولوجيا وتعليم الطلاب الفلسطينين لكى يتمكنوا من استكمال عامهم الدراسي.



