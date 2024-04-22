"بسبب المخدرات".. شاب يقتل والده بطريقة بشعة فى الخليفة

أقدم شاب على قتل والده، بشق بطنه بسكين بسبب عتابه له على تعاطي المخدرات بمنطقة الخليفة.



بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور، أنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنة بطريقة بشعة، وبعمل التحريات تبين أن وراء أرتكاب الواقعة نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفى له على تعاطى المواد المخدرة قام على اثرها الجانى بأستلال سكين المطبخ ووشق بطن والده، وفر هاربا، ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.