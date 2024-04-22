إصابة وكيل وزارة الزراعة بالمنيا واثنين آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة

أصيب عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم، إثر حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من السيد محمد توني (54 عامًا) والسيد محمود سيد (34 عامًا) بجروح وكدمات ونقلوا جميعًا إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث ونقلوا المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.