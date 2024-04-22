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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة يحصد جائزة أفضل مشروع في مصر

جانب من استلام الجائزة
جانب من استلام الجائزة
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أعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن حصول مركز طب وجراحة العيون التابع للجامعة  علي  جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر  بمسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا".

واضاف البيان، ان تلك المسابقة اقيمت برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعي، و الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبمشاركة ما يقرب من ٢٥٠ فريق طبي علي مستوي الجمهورية من جميع الهيئات والجهات مقدمي الخدمة الصحية فى مصر. 
واشار الى ان ذلك جاء  بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، ورؤساء وقيادات هيئات الصحة في مصر، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المنصورة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة وزارة التضامن الاجتماعي