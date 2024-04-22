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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إنتر يُتوج بطلًا للدوري الإيطالي بفوزه على ميلان في ديربي الغضب

إنتر ميلان وميلان
إنتر ميلان وميلان
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توج إنتر ميلان بلقبه رقم 20 في الدوري الإيطالي، بفوزه 2-1 على غريمه ومضيفه ميلان الاثنين، في ديربي الغضب، ليوسع فريق المدرب سيموني إنزاجي فارقا يصعب تعويضه أمام أقرب مطارديه في جدول الترتيب.

ويتفوق إنتر، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 17 نقطة على ميلان صاحب المركز الثاني قبل خمس مباريات من النهاية.

سيطر إنتر ميلان على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى ميلان في أكثر من مناسبة، ونجح إنتر ميلان في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليفتتح التسجيل ويزيده في الشوط الثاني.

وافتتح فرانشيسكو أتشيربي التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 18، بعد رأسية مميزة من ركلة حرة، وفي الدقيقة 49، ضاعف ماركوس تورام النتيجة لصالح إنتر ميلان، بعد هجمة سريعة منسقة.

وفي الدقيقة 80، سجل فيكايو توموري هدفًا لميلان، ليُقلص الفارق إلى هدف واحد، ولكن، لم يُفلح ميلان في تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي، ليُتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ميلان عند 69 نقطة في المركز الثاني.
 

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