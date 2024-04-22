تحفيز الصادرات وتحقيق الوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.. تعرف على أبرز المؤشرات الخارجية بالموازنة الجديدة

يستعد مجلس النواب غدًا الثلاثاء، للاستماع إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، بعد تأجيل المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسة من اليوم للغد.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة فإن العجز في الميزان السلعي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال يناير من العام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة خلال العام 2023 بنحو 67.4% وبقيمة 3.1 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الواردات بنحو 40% بقيمة 3 مليار دولار مقارنة بزيادة في الصادرات بنحو 3.4% بقيمة 0.1 مليار دولار، كما هو موضح بالجدول أدناه:

وتعمل مصر على تحفيز الصادرات وتحقيق الوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وجاء ذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج دعم ومساندة تنشيط الصادرات بموازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي تقدر مخصصاته بنحو 23 مليار جنيه استمرار لتوفير مخصصات أعلى وكافية لمساندة المصدرين.

