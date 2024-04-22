يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.

وبحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة الجديدة فمن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024/ 2025، بنحو 48.5% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024/ 2025 مقابل 334 مليار جنيه تقريبًا للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

ولكن الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير في عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي، كما هو موضح بالجدول أدناه:

