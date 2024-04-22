حريق يلتهم ورشة وسيارة وشقة بمنطقة صقر قريش بالمعادى (صور)

التهم حريق هائل ورشة وسيارة وشقة بعقار سكنى بمنطقة صقر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق هائل التهم ورشة وسيارة وشقة فى عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بالمعادى .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق هائل أسفل عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بالمعادى، على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران شبت في ورشة أسفل العقار وأمتدت بسبب وجود مواد شديدة الأشتعال وقامت أجهزة الأمن، بإخماد النيران،،وتبين أن الحريق نشب فى ورشه ميكانيكا، بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد اسلاك الكهرباء الخاصة بالورشة وتسبب فى اشتعال النيران بسيارة وتفحمت بالكامل وامتدت النيران للشقة التي تعلو الورشة .

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين بالمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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