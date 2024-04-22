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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يطالب بزيادة عدد الجماهير في مباراة مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على تحديد يوم 5 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتى تقام بالقاهرة.
وارسل مسؤلو اتحاد الكرة خطاب الي الجهات الامنية يطالب خلاله بذيادة عدد الجماهير خاصة وانها مباراة حاسمة في مشوار الفراعنة، بالاضافة الي انها مباراة تخص منتخب مصر وليس فريقين منافسين في الدوري المحلي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر مباراة بوركينا