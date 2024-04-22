ماكرون والسيسي يحذران من خطورة تصاعد الأوضاع في المنطقة

أجرى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مستجدات الإقليم.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- بأن الرئيس ماكرون قد وجه الشكر الجزيل للرئيس السيسي على مشاركة مصر في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار الذي عقد في 15 إبريل 2024 بباريس وعلى الالتزام المالي الذي تم الإعلان عنه هناك. واتفق الزعيمان على دعم مبادرات السلام من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع.

ثم ناقش رئيس الفرنسي والرئيس السيسي خطر التصعيد الإقليمي الذي تشكله إيران منذ الهجوم على إسرائيل ليلة 13 إلى 14 أبريل 2024. وشددا معًا على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس. لتجنب اندلاع حرب إقليمية.

وأعربا عن قلقهما إزاء التصعيد على الخط الأزرق. وأكدا مجددا رغبتهما في التحرك نحو الحل الدبلوماسي بين البلدين وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

كما أعرب الرئيسان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة والعقبات التي تعترض إيصال المساعدات. كما أعربا عن معارضتهما الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، من خلال التسبب في النزوح القسري للسكان نحو سيناء، وشددا على الحاجة الملحة لزيادة دخول المساعدات بشكل كبير لسكان غزة.

وعلى المستوى الثنائي، أكد رئيس فرنسا أن بلاده ستواصل مع شركائها الأوروبيين والدوليين دعم جهود مصر في مجال الإصلاحات.