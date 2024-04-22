"عيد تحرير سيناء.. ويتواصل البناء".. الرئيس: "سيناء أرضنا.. إحنا نموت ولا حد يقرب من أرضنا"

في الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من "البروموهات"، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تحت شعار "تحرير سيناء.. ويتواصل البناء".

واستعرضت القوات المسلحة، خلال “البرومو” الأول أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سيناء وقدسية الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، حيث قال الرئيس السيسي:"سيناء أرضنا.. احنا نموت ولا حد يقرب من أرضنا" مؤكدا أن التمسك بالأرض والعرض، عقيدة راسخة في قلب شعب وجيش لا يقبل التنازل، ولا يرضى بالمساومة.

وعرض “البرومو” الثاني قدسية سيناء في الأديان، الأرض التي تجلى عليها رب السموات والأرض، وما قاله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن أرض الفيروز عندما قال:" إن الرحلات النبوية المباركة على أرض سيناء جعلت لها عظمة وقدسية خاصة في قلب كل مسلم ومسيحي، وأنه قد ورد ذكرها صريحة مرتين في القرآن الكريم".

كما تضمن “البرومو” تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قال:" إن شبه جزيرة سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمن والأمان، وأرض الكنانة، والملجأ الأمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة".

وأوضح “البرومو” الثالث الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض سيناء، بداية من حفر قناة السويس الجديدة، التي افتتاحها بعد عام واحد فقط من العمل على تنفيذها في ملحمة وطنية، لتكون شرارة الانطلاق لتنفيذ مجموعة مشروعات تنموية بمحاور عدة كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة، مروروا بالكثير من المشروعات التي هدفت لتطوير وتنمية أرض الفيروز، مثل الأنفاق الجديدة التي نفذت أسفل قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وكانت بمثابة شرايين جديدة لربط سيناء بكل أنحاء مصر.