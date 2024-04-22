العميد يستقر على حراس مرمى الفراعنة لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، علي حراس مرمي الفراعنة في المعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستقر العميد علي تواجد محمد الشناوى ومصطفي شوبير من الأهلي وأحمد الشناوى حارس بيراميدز.

وهناك مفاضلة بين الثنائي محمد صبحي ومحمد بسام علي الاسم الرابع لحراسة المرمي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب منتخب مصر في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.