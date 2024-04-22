الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تهنئ البابا تواضروس لحصوله على الدكتوراه الفخرية

هنأ الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة حصول قداسته على درجة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين 22 إبريل 2024، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

حيث تم تكريم قداسته لجهوده في خدمة الإنسانية، ودوره في تقرير السلم الاجتماعي في مصر، إذ تعد الدكتوراه الفخرية التي تسلمها البابا اليوم هي الدكتوراه الثالثة التي يحصل عليها قداسته، ويتمنى قدس الأب الربان لقداسته دوام التوفيق ووافر الصحة.