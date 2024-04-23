في عيد تحريرها.. جهود الدولة لتنمية «سيناء» وإعمارها مستمرة.. وبعد أكثر من نصف قرن.. ربط «أرض القمر» بالقاهرة من خلال محطة قطار السكك الحديدية

مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كل الأصعدة منذ ٢٠١٤

تقرير مجلس الوزراء: ٧٣.٣ مليار جنيه للمشروعات القومية خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تحل علينا هذه الأيام ذكرى تحرير سيناء، فى 25 أبريل 1982، وهو اليوم الذى استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، ويسعى الوطن إلى الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة عامًا بعد عام، مؤكدًا على الجهود الضخمة التى بذلتها الدولة المصرية فى تنمية سيناء.

يعد الاحتفال بعيد تحرير سيناء فرصة مثالية للوقوف على المكاسب التى تحققت والتحديات التى تواجهها المنطقة، وكذلك للتعرف على الجهود الهادفة التى تبذلها الحكومة لدعم التنمية المستدامة فى سيناء.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت سيناء تحولًا شاملًا نحو التنمية والتطوير من خلال سلسلة من المشاريع البنية التحتية الضخمة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك البنية الأساسية، السياحة، التعليم، والزراعة، وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بدعم شعب سيناء وتحقيق تحسين ظروف حياتهم وتعزيز فرص العمل والازدهار فى المنطقة.

ولعل أحدث ما وصل إليه قطار التنمية فى سيناء، هو انتهاء هيئة السكة الحديد مؤخرًا من تجديد محطة قطارات بئر العبد، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان/ بئر العبد، وذلك لإعادة حركة القطارات لسيناء مرة أخرى بعد أكثر من نصف قرن، بطول ١٠٠ كم.

كما شمل المشروع إنشاء كوبرى الفردان الجديد على قناة السويس الجديدة وتأهيل وتطوير الكوبرى القديم.

يأتى هذا مع إيمان الدولة المصرية بأهمية سيناء ودورها كمحافظة حدودية مهمة جاذبة للسياحة والتنمية المستدامة.

ونستعرض خلال هذا التحقيق بالأرقام والإحصائيات؛ جهود الدولة لتنمية سيناء فى السنوات خاصة جهود وزارة النقل فى إعادة تأهيل وتطوير خط السكك الحديدية فى سيناء، وتأثير خط السكك الحديدية على تعزيز التنمية المحلية فى سيناء بما فى ذلك توفير وسيلة للنقل للسكان والبضائع وتحفيز الاستثمارات السياحية والاقتصادية، واستعراض كيفية تعزيز البنية التحتية اللوجستية فى سيناء من خلال تطوير شبكة السكك الحديدية وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية والسياحية.

مشروع قومى لتنمية شبه جزيرة سيناء

تركزت جهود الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية على تنمية وتطوير سيناء، وهو ما تجلّى عند إعلان السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عام ٢٠١٤ عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كما اشتملت عملية تنمية سيناء على تطهيرها من الإرهاب، وإنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة فى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، عبر تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية للمنطقة.

مكانة سيناء

طبقا للكشف فى المعجم الحديث فإن معنى اسم سيناء "أرض القمر" باللغة الكنعانية أو السامية القديمة، وكان القدماء المصريون يطلقون على أرض الطور اسم "ريثو" بينما يطلقون على البدو فى تلك المنطقة بصفة عامة اسم "عامو ليق".

وذكر بعض المؤرخين أن أصل كلمة "سيناء" معناها "الحجر" لكثرة جبالها، بينما اسمها فى الهيروغليفية القديمة " توشريت" أى أرض الجدب والعراء، عرفت فى التوراة باسم "حوريب".

تحظى سيناء بأهمية خاصة بالنسبة لمصر؛ لما تتمتع به من موقع جغرافى استراتيجى مميز يربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومي.

رفع كفاءة محطة بئر العبد

أحدث ما تم فى سيناء ما كشفته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فى مارس الماضى عن انتهاء كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة بئر العبد وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد، الذى توقف منذ سنوات طويلة تصل لأكثر من نصف قرن.

تضمنت أعمال تطوير المحطة على تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسى للمحطة وأرصفة المحطة بالكامل.

ويأتى المشروع فى إطار تنفيذ ممر العريش/ طابا اللوجيستى المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول ٥٠٠ كم الذى يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستى الهام.

تفاصيل المشروع

بحسب ما أعلنته وزارة النقل يتم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد بطول ١٠٠ كم، والمرحلة الأولى من الخط فى المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول ٦٠ كم والتى تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التى سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمنى فى مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان / بئر العبد.

ويتم إنشاء الجسر الترابى لخط بئر العبد العريش بطول ٨١ وكذلك إنشاء الجسر الترابى لخط العريش/ النخل/ التمد/ طابا بطول ٢٧٥ كم، ويتم تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم (حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالى ٢٤ كم من غربلة بازلت ودك السكة).

بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول ٢٠ كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى).

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتى، بئر العبد، والقنطرة شرق، وجار العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة فى العريش لخدمة الركاب، بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة ٣٠ يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

وتم إجراء تجارب التحميل على السكة بالكوبرى المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتى تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبرى للتأكد من مطابقة الكوبرى للمواصفات القياسية، وتدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

كما تم تنفيذ تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذى تم الانتهاء من إعادة تأهيله، وهو كوبرى معدنى بطول ٦٤٠ مترا، ويتكون من جزأين يمر أعلى قناة السويس وتم الانتهاء من إنشائه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج

وتضمنت الأعمال التى تم الانتهاء منها إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزأين كل جزء بطول ٣٢٠ مترا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه- كهرباء- إشارات) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.

قطاع النقل

بحسب تقرير نشر لمجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى شهدت عملية تنمية سيناء عددًا من مشروعات التطوير لطرق النقل والمتمثلة في:

٥٠٠٠ كم من الطرق والأنفاق تم تنفيذها ورفع كفاءتها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، ومن بينها ٢٣١كم لطريق النفق/ طابا، و٢١٠ كم لمحور ٣٠ يونيو، و٨ موانئ بحرية تم إنشاؤها وتطويرها ومنها؛ ميناء نويبع بتكلفة ٤٧٥ مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، وميناء السخنة بتكلفة ٤٥ مليار جنيه.

كما تم تطوير ٣ منافذ برية فى طابا ورفح والعوجة بتكلفة نحو ٢٠٠ مليون جنيه، وأيضًا تم إنشاء ٧ كبارى عائمة أعلى القناة بتكلفة ٩٩٠ مليون جنيه، وتم إنشاء ٥ أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة ٣٥ مليار جنيه، ليزيد عددها إلى ٦ أنفاق عام ٢٠٢٣، مقارنة بنفق واحد عام ٢٠١٤.

أما مشروعات السكك الحديدية: أشار التقرير إلى أنه جار تدشين خط السكة الحديد (الفردان -بئر العبد- العريش- رفح) بطول ٢٢٦ كم، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول ٩٩كم، ووصلة شرق التفريعة بطول ٢٤ كم.

قطاع الطاقة والغاز الطبيعي

حيث زادت عدد المنشآت التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها من ١٠٥٦ إلى ٤٤٢٣ بنسبة ٣١٨.٨٪.

كما زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من ٢٤ إلى ٧٧ محطة بنسبة ٢٢٠.٨٪، وازدادت مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من ١٠ إلى ١٧ مركزًا بنسبة ٧٠٪.

وارتفع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها من ٣٨٣.٧ ألف وحدة إلى ٦٢٥.٨ ألف وحدة بنسبة ٦٣.١٪، وذلك خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ إلى مارس ٢٠٢٣.

كما يجرى استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، وتصل تكلفة المشروع إلى ٨٧ مليون دولار، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة ٤٥ مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما تمت زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم إلى ٢.٤ مليون مشترك عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ١.١٥ مليون مشترك عام ٢٠١٤، بنسبة زيادة ١٠٨.٧٪، وبلغت استثمارات وتكلفة مشروعات توزيع الكهرباء نحو ٧.٣ مليارات جنيه حتى أبريل ٢٠٢٣.

مشروعات إنتاج الكهرباء

أكد تقرير مجلس الوزراء أنه تم إنشاء محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية ١٥٠٠ ميجاوات، وبتكلفة إجمالية ٢١٢.٦ مليون دولار، وإنشاء محطة كهرباء العين السخنة، والتى بلغت قدرتها الاسمية ١٣٠٠ ميجاوات، وبإجمالى تكلفة ١.٣ مليون دولار، وتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ، والتى تبلغ قدرتها الاسمية ٢٨٨ ميجاوات، وتكلفتها ٢١٣.٤ مليون دولار.

كما تم تنفيذ ٣ محطات محولات لتأمين التغذية الكهربائية بسيناء بتكلفة ١.٢ مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لسيناء نحو ١.٦ مليار جنيه.

مشروعات الطاقة المتجددة فى سيناء

تم إنشاء محطة الطاقة الشمسية "أبو غراقد" بأبو رديس بتكلفة ٥ ملايين جنيه، وتنفيذ محطات "جبل الزيت" لطاقة الرياح بقدرة ٥٨٠ ميجاوات وبتكلفة نحو ١٢ مليار جنيه، وتنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة ٢٥٠ ميجاوات بالسويس وبقيمة عقد تنفيذ بلغت نحو ٤.٣ مليار جنيه.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

بلغت نسبة زيادة تغطية مياه الشرب فى سيناء ومدن القناة ٨٩.٣٪ عام ٢٠٢٣، مقابل ٨٤.٤٪ عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ ٤٥ مشروعًا لمياه الشرب بطاقة ٤٧٨ ألف متر مكعب/ يوم، وتبلغ نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحى فى سيناء ومدن القناة ٧٧.١٪ عام ٢٠٢٣، مقابل ١٧.٣٪ عام ٢٠١٤، كما تم تنفيذ ٧٩ مشروعًا للصرف الصحى بطاقة ٥٦٥ ألف متر مكعب/يوم، كما بلغ عدد إجمالى محطات تحلية مياه البحر ٤٥ محطة عام ٢٠٢٣، مقابل ١٥ محطة عام ٢٠١٤.

معالجة مياه مصرف بحر البقر

وأشار التقرير إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - والتى تُعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم والأضخم من نوعها-، حيث أشار إلى أن تكلفتها الاستثمارية بلغت ١ مليار دولار بإجمالى طاقة إنتاجية ٥.٦ مليون متر مكعب يوميًا.

وستسهم المحطة فى استصلاح ٤٥٦ ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعي، والتى سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس.

كما تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ روافع وخزانات أرضية بمنطقة الواطية بسانت كاترين وروافع الجبيل وروافع الوادى بطور سيناء ٢١٧ مليون جنيه.

واستعرض التقرير أهم مشروعات قطاع الصناعة والاستثمار كالتالي:

المشروعات الاستثمارية؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء ٧٣.٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وذلك بزيادة بلغت أكثر من ١٥ ضعفًا مقارنة بـ٤.٨ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

كما بلغت تكلفة افتتاح ٣ مراكز لخدمة المستثمرين ٢١٥.٥ مليون جنيه، تقوم بخدمة أكثر من ١٠.٥ آلاف شركة، بالإضافة إلى توفير ٣٣٢ فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار، كما تتوافر نحو ١٣٩ فرصة صناعية فى منطقة سيناء ومدن القناة.

وبلغ عدد المناطق والمجمعات الصناعية لتى تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعى فى منطقة سيناء ومدن القناة نحو ٨ مناطق، وتم توفير ٨٠ ألف فرصة عمل فى المشروعات المنفذة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة.

كما تم تنفيذ ٦٣٦٢ مشروعا قوميا فى سيناء ومدن القناة خلال الفترة من ٢٠١٤ /٢٠١٥ إلى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

المشروعات الصناعية؛ ومن أبرز هذه المشروعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى سيناء: "مصنع أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦.٩ مليون طن سنويًا، "ومجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء" بتكلفة تصل إلى ٨٠٥ ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ ٣ ملايين متر مربع سنويًا، "ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر" بتكلفة تصل إلى ٧٢٧ مليون جنيه.

كما استعرض التقرير أهم المشروعات الاجتماعية كالآتي:

قطاع التعليم: تم إنشاء ٧ مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، كما تم إنشاء ٤ مدارس تكنولوجية تطبيقية، وذلك فى إطار منظومة التعليم الجديدة، وعلى صعيد التعليم العالي.

تم إنشاء ٤ جامعات أهلية بسيناء ومدن القناة وهي: "جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية".

كما تم إنشاء ٦ جامعات حكومية وخاصة عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٤ جامعات حكومية وخاصة عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

ومن أبرز هذه الجامعات: "جامعة العريش الحكومية، وجامعة شرم الشيخ الخاصة، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد".

قطاع الصحة: حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية فى سيناء ومدن القناة، وذلك كالتالي: ٥٠ مستشفى، و١٥٤ مركزًا ووحدة صحية، كما تم إجراء الكشف على ٧٥٠.٦ ألف مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضًا إنشاء مخزن استراتيجى للأدوية فى الريسة بالعريش.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة لأهالى شمال سيناء فى إطار حملة ١٠٠ مليون صحة وفقًا لتقرير رئاسة الجمهورية بشأن محور تنمية سيناء والمدن الجديدة خلال الفترة من (٢٠١٤- ٢٠٢١) فقد تضمنت ما يلي: تم فحص ٢١٧.٦ ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض السارية.

وتم فحص ٧٠.٥ ألف امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، كما تم فحص ١٥٩.٣ ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم إجراء ١٢٩٧ عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

قطاع الإسكان: تم إنشاء ١٠ آلاف وحدة سكنية فى مدينة رفح الجديدة، وتم إنشاء ١٦.٦ ألف وحدة سكنية فى مدينة بئر العبد الجديدة، كما أصبحت سيناء ومدن القناة خالية تمامًا من المناطق العشوائية غير الآمنة.

حيث تم تنفيذ ١٣١.٦ ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة ٢٣.٢٦ مليار جنيه، وتم بناء ٥٤.٥ ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات مع إنشاء ٤٣٣٨ بيتًا بدويًا، وأيضًا ١٨ تجمعًا تنمويًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء و١٧ أخرى جارٍ إنشاؤها.

خدمات الحماية الاجتماعية: حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) ١٢١.٥ ألف مستفيد خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مقارنة بـ ١٠١.٦ ألف مستفيد عام ٢٠١٤ /٢٠١٥، بنسبة زيادة ١٩.٦٪.

وبلغت تكلفة الدعم الموجه للمستفيدين من تلك البرامج ٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مقابل ٠.٢٤ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، و١.٢٥ مليار جنيه خلال الفترة (يناير ٢٠١٥ – سبتمبر ٢٠٢١)، وتم تسليم ٣١ ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢٣، وتخصيص ٢١ مكتبًا لتأهيل ذوى الإعاقة حتى مارس ٢٠٢٣.

كما يستفيد ٢.٥ مليون مواطن من نقاط صرف الخبز والدقيق عام ٢٠٢٣، وتم إنشاء وتطوير ٢٦ مركزًا تموينيًا رقميًا بسيناء ومدن القناة، ويستفيد أيضًا ٢.١ مليون مواطن من البطاقات التموينية عام ٢٠٢٣.

أما بالنسبة للخدمات الحكومية المميكنة؛ فقد شهدت سيناء ومدن القناة الانتهاء من ميكنة ما يلي: ٩٠٢ مكتب سجل تجاري، ٢١ نيابة مرور، و١٥ وحدة مرور، و١٧ فرع توثيق ثابت منها ٩ مكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد، و٦ مكاتب طب شرعى مميكنة.