الفول الحراتي.. أشهر وجبة مصرية على سفرة المصريين

أشهر وجبة مصرية

سفرة المصريين لا تخلو من طبق مميز على مر السنين كجزء لا يتجزأ يرضي جميع الأذواق وكل الأسرة على حدة حسب طريقة التحضير والقائمة تطول من المذاق وطرق التحضير، وعن فوائده وقيمته الغذائية المتعددة لا تنتهي يعتبر من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة.

الفول الحراتي يعد من أشهر وأفضل البقليات نستعرض بعض فوائده، على سبيل المثال وليست الحصر تحسين صحة القلب يحتوي الفول الحراتي على الألياف القابلة للذوبان وهي عنصر غذائي مهم تساعد في تحسين صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول في الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد وفيتامين ب وحمض الفوليك، وأيضا مفيد للسيدات الحوامل لحماية الجنين من التشوهات وللحد من مخاطر العيوب الخلقية وصحة الجهاز الهضمي نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ويساهم الفول الحراتي في الحفاظ على صحة وتحسين وظائفه العظام قوية لا يحتوي على فيتامين K ونسبة عالية من الكالسيوم مما يساعد في الحفاظ على عظام قوية وتقليل خطر الإصابة بالكسور تقليل الاكتئاب كمان يحتوي على فيتامين ب وحمض الفوليك وهما يساعدان في تقليل نسبة هرمون الهوموسيستين في الجسم مما يؤدي إلى تحسين المزاج والنوم وتطهير المعدة والتخلص من السموم ويساهم في تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم لوقاية من الأنيميا يعتبر الفول الحراتي خيارًا جيدًا لمن يعانون من فقر الدم حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد لا تقوية المناعة لاحتوائها على نحاس وفيتامين c مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة السرطان لاحتوائه على مادة الكلوروفيل المضادة للسرطان ويحافظ على صحة العين لاحتوائه على فيتامين أ الضروري للحفاظ على صحة العين وإنقاص الوزن يعتبر من ارخص الوجبات المنخفضة في السعر والسعرات الحرارية والغنية بالبروتين والألياف مما يسهم في خسارة الوزن محبوب من جميع الطبقات الاجتماعية أغاني كان أو فقير فلنستمتع بفوائد الفول.