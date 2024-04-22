سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي سبق إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن والد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يمينيا متطرفا.

وأضاف "سالم" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نجح بن جوريون في ضم اليمين المتطرف إلى دولة الاحتلال، فلم يكن اليمين المتطرف عصابات، ولكن أحزاب".

وتابع سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: "اليمين الصهيوني بدأ يظهر مع اغتيال إسحاق رابين، إذ أمسك نتنياهو بصورة رابين ووضع عليها علامة النازية وقال الموتُ لرابين وشارك في مظاهرات باركها الحاخامات فتعرض للقتل".

وأشار، إلى أنّ إسرائيل بها نحو 5 أحزاب دينية متطرفة، لكن الليكود أكثر تطرفها منها جميعا، لافتًا إلى أن إسرائيل حُكمت منذ عام 1948 حتى عام 1977 بأحزاب عمالية، ومنذ عام 1977 حُمت بحزب الليكود واليمين.

وأوضح، أن الحكومة الحالية هي السابعة والثلاثين في تاريخ إسرائيل، مشددًا على أن الحكومة المقبلة ستكون يمينية وأكثر تطرفا، والشعب الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفا: "مفيش حد عاوز يوقف الحرب و83% من الشعب الإسرائيلي يرفضون وقف الحرب ويريدون تدمير غزة".

