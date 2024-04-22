مصرع وإصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل»، على طريق عزبة دبانه التابعه منشاة الجمال الزراعي بدائرة قسم شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد سائقي الدراجتين الناريتين، حيث فقدا كلاهما السيطرة على الدراجة التي يقودها فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، لنقل الجثة والمصاب للمستشفى وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق عزبة دبانه الزراعي، ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم دراجتين ناريتين، حيث تبينّ أنّه وقع بطريق عزبه دبانه الزراعي ، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع سائق إحدى الدراجتين، وإصابة آخر.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب ويدعى عمر حمادة محمد فرحات ، 17 سنة، إلى مستشفى الفيوم الجامعي، كما جرى نقل جثة المتوفي ويدعى محمد ابراهيم عثمان ، 18 سنة، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى تيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.