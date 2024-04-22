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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتحار فتاة بعد فسخ خطبتها بشبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدمت فتاة في العقد الثاني من العمر على الانتحار شنقا بعد فسخ خطبتها، بقرية كفر الشوبك، التابعة لشبين القناطر في محافظة القليوبية.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة في كفر الشوبك بمحافظة القليوبية وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة بعدما أقدمت على إنهاء حياتها شنقا في كفر الشوبك بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشيع أهالي قرية كفر الشوبك بمحافظة القليوبية جثمان المتوفاة إلى مثواه الأخير وسط دعوات ذويها لها بالرحمة والسلوان ولذويها بالصبر والسلوان.

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