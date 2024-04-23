الخميس.. سماء إبراهيم تعود لجمهور الإسكندرية بمسرحية العذراء والموت

تعود الفنانة سماء إبراهيم، إلى جمهور الإسكندرية بالعرض المسرحي الجديد «العذراء والموت»، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 25 أبريل الجاري، على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

«العذراء والموت» من بطولة الفنانين: سماء إبراهيم، إيهاب محفوظ، يوسف منصور، تصميم إضاءة كاجو، موسيقي محمد صلاح، والعرض من تأليف الكاتب المسرحي التشيلي آرييل دورفمان، وإخراج سماء إبراهيم.

تلقي المسرحية الضوء على قضايا المرأة، وتجري أحداثها بعد انهيار ديكتاتورية بينوشيه في تشيلي، حين بدأت تتكشف قصص المفقودين وأعمال التعذيب في السجون والمعتقلات، لا تزال "باولينا" بطلة العمل تجر جراح السجن والتعذيب، بعد أن تعرضت للاغتصاب والتنكيل من قبل البوليس السري قبل 15 عامًا، حينما كانت طالبة في كلية الطب، حيث كان الاغتصاب والتعذيب يجري على إيقاع الرباعية الوترية «الموت والعذراء» لشوبرت، بمحض الصدفة تلتقي في بيتها على شاطئ البحر وجهًا إلى وجه بمن كان يشرف على تعذيبها واغتصابها في غرفة الاعتقال، لتستبدل الأدوار بين الضحية والجلاد.