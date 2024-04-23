ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الخميس.. سماء إبراهيم تعود لجمهور الإسكندرية بمسرحية العذراء والموت

العرض المسرحي العذراء
العرض المسرحي العذراء والموت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعود الفنانة سماء إبراهيم، إلى جمهور الإسكندرية بالعرض المسرحي الجديد «العذراء والموت»، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 25 أبريل الجاري، على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

«العذراء والموت» من بطولة الفنانين: سماء إبراهيم، إيهاب محفوظ، يوسف منصور، تصميم إضاءة كاجو، موسيقي محمد صلاح، والعرض من تأليف الكاتب المسرحي التشيلي آرييل دورفمان، وإخراج سماء إبراهيم.

تلقي المسرحية الضوء على قضايا المرأة، وتجري أحداثها بعد انهيار ديكتاتورية بينوشيه في تشيلي، حين بدأت تتكشف قصص المفقودين وأعمال التعذيب في السجون والمعتقلات، لا تزال "باولينا" بطلة العمل تجر جراح السجن والتعذيب، بعد أن تعرضت للاغتصاب والتنكيل من قبل البوليس السري قبل 15 عامًا، حينما كانت طالبة في كلية الطب، حيث كان الاغتصاب والتعذيب يجري على إيقاع الرباعية الوترية «الموت والعذراء» لشوبرت، بمحض الصدفة تلتقي في بيتها على شاطئ البحر وجهًا إلى وجه بمن كان يشرف على تعذيبها واغتصابها في غرفة الاعتقال، لتستبدل الأدوار بين الضحية والجلاد.

سماء إبراهيم العذراء والموت مكتبة الإسكندرية آرييل دورفمان بينوشيه تشيلي قضايا المرأة