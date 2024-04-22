الإسماعيلي والاتحاد "حبايب" في قمة جماهيرية بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الاتحاد السكندري اللاعب بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة 21، وبعدها حاول الفريق الإسماعيلي ادراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة حتى تعادل محمد بيومي في الدقيقة 39، وبعدها تبادل كلا الفريقين في الهجمات الخطرة.

وفي الشوط الثاني تصارع كلا الفريقين على إهدار الفرص الخطر، بعدما فشل مهاجمي الفريقين في هز شباك الخصم.

وكان الإسماعيلي قريب جدا من إضافة الهدف الثاني عن طريق عبدالرحمن مجدي، إلا أن مدافع سيد البلد منوع ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة رفع فريق الإسماعيلي رصيده 19 نقطة في المركز الثالث عشر بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.



ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – حمدي النقاز – محمد بيومي

خط الوسط: هشام محمد – حاتم سكر – محمد مخلوف

خط الهجوم: أحمد الشيخ – عبدالرحمن مجدي – نادر فرج

بينما دخل الاتحاد بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح، أبو سليمة، مصطفى ابراهيم ، كريم الديب.

خط الوسط : عمرو صالح، عمر الوحش، ناصر ناصر

خط الهجوم: بواتينج، مابولولو، ميسي