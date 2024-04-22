الدوري الإيطالي.. ميلان يراهن على لياو لمباغتة إنتر في ديربي الغضب

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة الغريم إنتر ميلان، في ديربي الغضب، الذي سيقام اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

ويعتمد بيولي على رافائيل لياو في دور رأس الحربة لاستغلال سرعته وقدرته على اختراق خط دفاع إنتر بدلا من المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو الذي جلس على مقاعد البدلاء.

كما دفع بيولي بنجم الزمالك السابق بيونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، بينما حافظ على تواجد كريستيان بوليسيتش في الجناح الأيسر.

يعتمد بيولي على خط دفاع مكون من كالابريا وجابيا وتوموري وثيو هيرنانديز، بينما يتواجد ريجنديرز وعدلي ولوفتوس تشيك في خط الوسط.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ريجنديرز - عدلي - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: موسى - بوليسيتش - لياو.

يواجه ميلان مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق فوز يقلص الفارق مع إنتر في صراع المركز الثاني.

من جانبه، يسعى إنتر لتحقيق الفوز في هذه المباراة لحسم لقب الدوري الإيطالي رسميا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.