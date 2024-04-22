مياه الفيوم تستطلع آراء المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء

أجرت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم استطلاع للرأي للمواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء بفرعى الفيوم ومركز إطسا وذلك بهدف الوقوف على طرق وإجراءات الحصول على الخدمات ومدى رضا العملاء عنها وتحسين الصورة الذهنية للشركه لدى جموع عملاءها، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن استطلاع رأى العملاء يتم تنفيذه داخل مراكز خدمه العملاء بكل فروع الشركه وبصفة مستمرة لقياس رضا العملاء عن كافة الخدمات المقدمة له عن طريق هذه المراكز والتسهيلات الخاصة بالحصول على الخدمه من خلال تصميم استماره تتضمن اسم العميل ورقم تليفونه وسبب تواجده بمركز خدمه العملاء وطرق تعامل العاملين والوقت الذي يستغرقه فى انتهاء الإجراءات والتجهيزات الخاصة بمراكز خدمه العملاء من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين بجانب المقترحات التي تساهم في تجويد وتحسين الخدمه والتعرف على آرائهم ووضعها في الإعتبار والأخذ بها في تحسين الخدمه المقدمه للمواطنين.

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