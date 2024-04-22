الاتحاد المصري للترايثلون: الوفود المشاركة بالبطولتين العربية والإفريقية تشيد بالتنظيم

أعرب اللواء محمود حسين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون عن نجاح الاتحاد في تنفيذ البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون التى استضافتهما مدينة الغردقة خلال الفترة من 18وحتي 21 أبريل الجاري.

وكشف اللواء محمود حسين أن مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد ناصر تلقي إشادة من كافة الوفود المشاركة بالبطولتين مؤكداً أن مجلس الإدارة بالكامل نجح في تهيئة الأجواء مما كان له الأثر الإيجابي في نجاح هذا الحدث الضخم الذي شهد مشاركة 550لاعب ولاعبة من 30 دولة ولم تتلقي اللجنة المنظمة اى شكوى من كافة الوفود.

وأعرب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون عن سعادته الكبيرة للانتشار الواسع للعبة الترايثلون على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

من جانب آخر حقق منتخب مصر للرجال والسيدات للترايثلون نتائج مميزة خلال مشاركتهم في البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون التي أقيمت في الفترة من 18 وحتى 21 أبريل الجاري وجاءت حصيلة الميداليات للاعبين المصريين على النحو التالي:

سباقات الترايثلون

حصل اللاعب سيف اسماعيل علي المركز الرابع تحت ٢٣ سنة و المركز السابع في سباق النخبة من ضمن البطولات التأهيلية لأولمبياد باريس ٢٠٢٤

حصل اللاعب مهند الشافعي علي المركز العاشر في سباق النخبة

فازت اللاعبة رحمة أحمد علي المركز الثاني لمرحلة تحت ٢٣ سنة والمركز الرابع لسباق النخبة في البطولة الأفريقية

حصلت اللعبة لي لي حاتم علي المركز الثالث لمرحلة تحت ٢٣ سنة والمركز الخامس في سباق النخبة للبطولة الأفريقية

حصل إسلام حمدي سعيد ابو زيد لاعب المنتخب المصري علي المركز الاول في البطولة الأفريقية لفئة زوى الهمم

حصل إبراهيم حافظ لاعب المنتخب المصري علي المركز الاول في البطولة الأفريقية لفئة زوى الهمم

فوز إسلام محمد علي أبو زيد علي المركز الثاني في البطولة الأفريقية لفئة زوى الهمم

فوز هيثم عادل لاعب بالمركز الثالث في البطولة الأفريقية لفئة زوى الهمم

حصل منتخب مصر علي المركز الثالث في البطولة الأفريقية في سباق التتابع المختلط المكون

اللاعب مروان حاتم

اللاعب محمد عمرو

اللاعبة شهد وليد

اللاعبة جودي فتحي

سباق الشباب

فوز محمد عمرو بالمركز الاول عربيا والثاني افريقيا

فوز مروان باسم بالمركز الثاني عربياً والثالث أفريقيا

حصول إبراهيم محمود على المركز الثالث عربيا والرابع افريقيا

سباق الشبات

فوز اللاعبة نور الشابورى بالمركز الاول عربيا والثالث افريقيا

حصول مرام دويدار على المركز الثاني عربيا والخامس افريقيا

سما مصطفى تحصل على المركز الثالث عربياً