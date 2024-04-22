أحمد ناجي قمحة: مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على كيانها

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها عمود صلب واستطاعت الحفاظ على كيانها ضد كل ما يُخطط للمنطقة، مشددًا على أنها مستمرة في التصدي برشادة وعقلانية.

وأضاف "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الصراع في المنطقة متعلق بتفاعلات تجعل الدول العربية تتكبد المزيد من الجراح مع العلم أنها دول مجروحة بالأساس".

وتابع: "الدول العربية في غمار صراع إقليمي وصراع أكبر من الإقليمي، فالصراع الدولي هو صراع إرادات وليس صراع حضارات، إرادة الشرق مقابل إرادة الغرب، وجرى تفجير الصراعات في أكثر من بقعة، مثلا جرى تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بالإضافة إلى تايوان وأوكرانيا، وهي المناطق المؤهلة للمزيد من الأحداث.