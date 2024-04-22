أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

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ديفيد سفوركادا يكتب: حول قانون الأرض.. تقييد أو إلغاء حقوق ملكية الأراضى يشكل معركة خاسرة للنخب الفرنسية.. «نداء الشعب» تبدد الدخان وتُقدم حلولًا لتهديدات تواجه فرنسا