أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

تستعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف أشهر العملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
الدولار: 48.09 جنيه للشراء، و48.23 للبيع.
اليورو: 51.13 جنيه للشراء، و51.29 للبيع.
الجنيه الإسترليني: 59.20 جنيه للشراء، و59.39 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 للبيع.
بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 للبيع.
أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 48.42 جنيها للشراء و48.52 للبيع.
أقل سعر في بنك التنمية الصناعية: 48.05 جنيه للشراء و48.15 للبيع.
سعر اليورو اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.10 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.
بنك مصر: 51.20 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.
أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 51.58 جنيه للشراء، و51.77 للبيع.
أقل سعر بنك الأسكندرية: 51.10 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
البنك الأهلي المصري: 59.16 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.
بنك مصر: 59.25 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.
أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 59.88 جنيه للشراء، و60.13 للبيع.
أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.17 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.
بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.
أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 12.91 جنيه للشراء، و12.94 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.40 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.11 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.
بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء، و13.13 للبيع
أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 13.18 جنيه للشراء، و13.21 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.83 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.