ads
الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف أشهر العملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 48.09 جنيه للشراء، و48.23 للبيع.

اليورو: 51.13 جنيه للشراء، و51.29 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 59.20 جنيه للشراء، و59.39 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 للبيع.

بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 48.42 جنيها للشراء و48.52 للبيع.

أقل سعر في بنك التنمية الصناعية: 48.05 جنيه للشراء و48.15 للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.10 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.

بنك مصر: 51.20 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 51.58 جنيه للشراء، و51.77 للبيع.

أقل سعر بنك الأسكندرية: 51.10 جنيه للشراء، و51.43 للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.16 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.

بنك مصر: 59.25 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 59.88 جنيه للشراء، و60.13 للبيع.

أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.17 جنيه للشراء، و59.73 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.

بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 12.91 جنيه للشراء، و12.94 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.40 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.11 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.

بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء، و13.13 للبيع

أعلي سعر في مصرف أبوظبي الأسلامي: 13.18 جنيه للشراء، و13.21 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.83 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.

أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية و الاجنبية اسعار العملات أسعار العملات في البنك المركزي سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي