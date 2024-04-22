التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء الاتحاد والإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف، الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري، الذي يجمعهما، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة منذ البداية وشن الاتحاد السكندري عدد من الهجمات الخطر التي أسفرت عن هدف لأصحاب الأرض عن طريق في بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة 21، وبعدها حاول الفريق البورسعيدي إدراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة حتى تعادل محمد بيومي في الدقيقة 39، وبعدها تبادل كلا الفريقين في الهجمات الخطرة.

ويمتلك فريق الإسماعيلي 18 نقطة في المركز الخامس عشر بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – حمدي النقاز – محمد بيومي

خط الوسط: هشام محمد – حاتم سكر – محمد مخلوف

خط الهجوم: أحمد الشيخ – عبدالرحمن مجدي – نادر فرج



بينما دخل الاتحاد بتشكيل مكون من

لحراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع : هشام صلاح، أبو سليمة، مصطفى ابراهيم ، كريم الديب.

خط الوسط : عمرو صالح، عمر الوحش، ناصر ناصر

خط الهجوم: بواتينج، مابولولو، ميسي