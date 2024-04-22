الجيش الروسي يعلن سيطرته على مستوطنة "نوفوميخيلوفكا" في إقليم دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، فرض السيطرة على مستوطنة "نوفوميخيلوفكا" في إقليم (دونيتسك) ضمن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "وحدات المجموعة القتالية الجنوبية حررت بالكامل مجتمع نوفوميخيلوفكا في دونيتسك؛ نتيجة العمليات التكتيكية الناجحة"، موضحة أن الجيش الأوكراني فقد ما يقرب من 410 جنود، بالإضافة إلى تدمير 9 مركبات عسكرية، ونظام مدفعية آلية، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة.

ولفتت إلى القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية ضربت خلال اليوم الماضي منطقة تمركز الدفاع الجوي الأوكراني، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الزوارق البحرية المُسيرة، ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 142 منطقة، موضحة أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 240 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال اليوم الماضي، في مختلف الجبهات.

وأشار البيان إلى أن المجموعة القتالية الغربية الروسية صدت 4 هجمات مضادة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي في مستوطنة تيرني بإقليم دونيتسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة 25 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي آلي.

وفي أفدييفكا، أفاد البيان بأن القوات الروسية صدت 9 هجمات أوكرانية مضادة في خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف الجيش الأوكراني بلغ عددهم 365 جنديًا، بجانب تدمير مركبة مشاة قتالية ألمانية الصنع، و12 مركبة أخرى، ومدفع هاوتزر، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.

وفي جنوب دونيتسك، أشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية أوقعت خسائر في صفوف 4 ألوية من الجيش الأوكراني؛ ما أدى إلى اكتساب الجيش الروسي مواقع أكثر استراتيجية في هذه المنطقة، وأسفرت تلك المعارك عن مقتل وإصابة 95 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير سيارتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع.

وأشار البيان إلى أن مجموعة دنيبر القتالية الروسية قصفت 3 ألوية أوكرانية في زابوريجيا، خلال اليوم الماضي، باستخدام القوة النارية المشتركة، ما أسفر عن وقوع 45 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير شاحنتين صغيرتين، منوهة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، دمرت القوات الروسية 592 طائرة حربية أوكرانية، و270 مروحية قتالية، و22529 مركبة بدون طيار، و508 أنظمة صواريخ أرض جو، و15817 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1269 قاذفة صواريخ متعددة، و9040 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و21232 آلية عسكرية خاصة.