الاتحاد الأوروبي يحذر من تخفيف الدعم إلى أوكرانيا

حذر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء داخل الكتلة من تخفيف الدعم الموجه إلى أوكرانيا.

وقال بوريل في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي اليوم "لقد طلبنا من جميع الدول الأعضاء أن تفعل كل ما في وسعها من أجل زيادة قدرة الدفاع الجوي لأوكرانيا"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوردت الصحيفة قول وزيرة خارجية لاتفيا الجديدة بايبا برازي: "يتعين علينا كأوروبيين أن نكثف جهودنا.. لا يمكننا الاسترخاء في هذه المسألة، على الرغم من أن الولايات المتحدة أقرت حزمة مساعدات إلى أوكرانيا".

يشار إلى أن الحكومة الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أن صواريخ "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي بدأت تنفد مع تكثيف روسيا هجماتها ضد البنية التحتية والمدن.

جدير بالذكر أن ألمانيا التي تعهدت سابقا بتسليم بطارات "باتريوت" إلى كييف تقود الجهود الرامية إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: بأن "كل نظام دفاع جوي إضافي ينقذ الأرواح في أوكرانيا".

ووافق مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على حزمة مساعدات عسكرية تصل قيمتها 61 مليار دولار لأوكرانيا لكنها ما زالت بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس جو بايدن.