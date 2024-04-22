"Civil War" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني

يواصل فيلم الأكشن والحروب “Civil War” من بطولة النجمة كريستن دانست، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

أداء “Civil War” في شباك التذاكر

وبلغت حصيلة “Civil War” الإجمالية 50 مليون دولار، جمع منهم 45 مليون دولار و5 ملايين في السوق الأجنبية، وفق موقع بوكس أوفيس موجو، ليصبح بذلك الفيلم أحد أفضل خمسة أفلام من حيث الإيرادات على الإطلاق لأستديوهات “A24”، ومع ميزانية قدرها 50 مليون دولار، فهو أيضًا أغلى فيلم للموزع المستقل حتى الآن.

وتفوق “Civil War” على فيلم الحركة والخيال العلمي “Godzilla x Kong” الذي حجز المركز الثاني بإجمالي إيرادات بلغت 485 مليون دولار عالميًا، وكذلك فيلم الرعب والإثارة “Abigail” الذي جاء في المركز الثالث برصيد 15 مليون دولار عالميًا.

وتدور أحداث “Civil War” في إطار من الحركة والجريمة، حيث يسافر فريق من الصحفيين عبر الولايات المتحدة الأمريكية حين تصبح على وشك حرب أهلية مميتة بين مواطنيها.