قائد عسكري إسرائيلي كبير يعتزم تقديم استقالته في أغسطس

أعلنت الهيئة الإسرائيلية للبث العام "مكان" اليوم أن يهودا فوكس، الذي يترأس المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدم إشعارًا لرئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بنيته الاستقالة من منصبه في شهر أغسطس المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم. وأكدت الهيئة أن فوكس عقد اجتماعًا مع هاليفي قبل نحو شهر، حيث أبلغه بنية تقديم استقالته منذ ثلاث سنوات في الصيف المقبل.

وأشارت مصادر مقربة من فوكس إلى شعوره بالإرهاق بعد خدمته المستمرة لمدة 6 سنوات في مناصب بارزة بالجيش.

توقع محللون عسكريون إسرائيليون، وفقًا لموقع "والا" الإسرائيلي، أن تتبع استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية استقالات أخرى في الجيش الإسرائيلي والشاباك في الفترة القريبة.

ويشير هذا القرار إلى أن الضباط المتورطين في الإخفاقات الأمنية الأخيرة لا يمكنهم استمرار في مناصبهم بشكل طبيعي، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في التشكيلات القيادية في الجيش والشاباك، وأشار إلى اتجاه جديد للمسؤولين العسكريين الآخرين.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقت سابق اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة على غرار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) الذي قدّم استقالته بسبب المسؤولية عن إخفاق "طوفان الأقصى".

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحًا للابيد عبر تغريدة على منصة (إكس)، حيث وصف قرار الجنرال أهارون حاليفا بالاستقالة بأنه "مبرّر ومُحترم"، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ نفس الخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، قام فلاديمير بيلياك، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، بدعوة بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته فورًا، سواء تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث "طوفان الأقصى" أم لا.

ووفقًا لمصادر مقربة من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في يناير الماضي، فإنه يعتزم الاستقالة من منصبه بنهاية الحرب في غزة بسبب الإخفاقات الاستخبارية التي تسببت في عدم تنبؤهم بـ "طوفان الأقصى". وفي الـ 15 من أكتوبر، أقر بار بالمسؤولية الشخصية عن عدم التحذير المبكر من الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، حيث قال: "باعتباري الشخص الذي يرأس الشاباك، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي.. سيكون هناك وقت للتحقيقات.. والآن نحن نقاتل".