بعد الهجوم على قاعدة إسرائيلية.. عماد الدين حسين: المنطقة ستعود إلى "حروب الظل"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن التطور الأخير في المنطقة بخصوص إعلان حزب الله اللبناني قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا يمكن قراءته في ضوء الصدام الإيراني الإسرائيلي المباشر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّه جرى احتواء هذا الصدام الأول المباشر بين الطرفين، مواصلا: "وبالتالي سنعود مرة أخرى ربما لفترة قادمة إلى ما يسمى حروب الظل أو حروب الولاء".

وتابع: "في أغلب الظن، ستحاول إسرائيل أن تشتبك مع حزب الله وزيادة العمليات على الميليشيات والقوى المحسوبة على إيران في سوريا، وستتولى الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الباقي المتعلق بالعراق، وربما في مرحلة أخرى الحوثيين بعد فترة من الفترات".