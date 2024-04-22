جنة علي: التتويج بالميدالية الذهبية مع منتخب الكاراتيه جاء بعد كفاح طويل

أكدت جنة علي لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه أنها كافحت للتتويج بالميدالية الذهبية في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" والتي استضافتها مصر مؤخرا على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحققت جنة ذهبية وزن 50 كجم كوميتيه بعد تغلبها على الكازاخستانية مولدير زاهنجبايرباي في النهائي بنتيجة 9-0 .

وقالت جنة علي: شعور رائع وإنجاز كبير جدا وكان من الصعب أن أحققه في سني الآن فأنا ألعب تحت 21 سنة حققت ذهبية الآنسات في بطولة الدوري العالمي وكان كفاح كبير، لكن التوفيق حالفني وتعبت كثيرا لأصل لهذه الميدالية وضحيت ببعض الأشياء حتى أكون صاحبة الذهبية ".

وأضافت: "أريد أن أشكر والدتي ووالدي وشقيقتي على كل ما قدموه لي وأشكر مدربتي هبة التي وثقت في قدراتي وكابتن هاني قشطة وعبد الفتاح النجار وكابتن محمد الدهراوي وكابتن محمد السيد مدربي الذي بذل معي جهدا كبيرا الفترة الماضية والحمد لله حققت النتيجة المطلوبة".

وتابعت: "اتحاد الكاراتيه يوفر لنا كل الإمكانات والأجواء المناسبة وطلباتنا لتحقيق النجاح وأتمنى أن أكون على قدر الثقة دائما".

واختتمت: "لقد بذلت مجهودا كبيرا لكي أصل للميدالية الذهبية وقمت بالتضحية بأشياء كثيرا منها امتحاناتي التي أقيمت في فترة البطولة ، لكن الحمد لله حققت ميدالية غالية وحلمي بالطبع أن أصبح مثل الأساطير جيانا فاروق وفريال أشرف وأتمنى من الجمهور دعمي في الفترة المقبلة".

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق إلى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.