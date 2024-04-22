2,6 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة في الموازنة العامة الجديدة

يستعد مجلس النواب غدًا الثلاثاء، للاستماع إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، بعد تأجيل المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسة من اليوم للغد.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2024/ 2025، إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,625,168 مليون جنيه، حوالي (2,6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.

وإجمالي المصروفات نحو 3,870,168 مليون جنيه، (حوالي 3,9 تريليون جنيه)، والفائض الأولي نحو 591,445 مليون جنيه، بنسبة ٣.٥% من إجمالي الناتج المحلي.

والعجز الكلي نحو 1,243,022 مليون جنيه، حوالي (1,2 تريليون جنيه)، بنسبة ٧.٣% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ٨٨.٢%.