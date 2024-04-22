دوري أبطال أفريقيا.. حكم كيني يدير مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف النهائي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف متفرج في إياب نصف النهائي الأفريقية.

ويقود الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو مباراة الأهلي ومازيمبي ويعاونه جليبريت شيرويت، وستيفن أونايانجو، بينما يتواجد الجامبي لامين جامييه حكما رابعا وعلى تقنية الفيديو "الفار"، ماريا ريفيت من موريشيوس ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت تألقا واضحا من حارس الأهلي مصطفى شوبير الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في دوري أبطال أفريقيا.