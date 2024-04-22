غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثمارمع الهند

استقبلت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، وفدًا هنديًا لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة بما يفيد الجانبين على الصعيد الاقتصادي .

ودعا الوفد الهندي غرفة القاهرة للمشاركة في معرض متخصص في تكنولوجيا المعلومات India Africa Ict، والذي من المقرر تنظيمه في مصر خلال شهر أغسطس 2024 .

وتناولت المباحثات زيادة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكيفية الارتقاء بفرص التبادل التجاري المشترك وتعزيز التعاون الثنائي.

وقال شريف يحيى، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن مصر تشهد نموًا كبيرًا في المجالات الاقتصادية المختلفة؛ مما يتيح فرصة كبيرة للجانب الهندي للاستفادة منها وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خلال السنوات الأخيرة والتي تدعم الاستثمار والمستثمرين في القطاعات المختلفة.

وأشار يحيى، إلى الدعم والمساندة الكبيرة من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهناك فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة في المجالات المختلفة مُتاحة في مصر، لافتًا إلى أن غرفة القاهرة تتيح المعلومات المطلوبة من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي.

وعن الدعوة للمشاركة في المعرض الهندي قال يحيى، إننا مستعدون للمشاركة ودعم أي خطوة تفيد اقتصاد البلدين من خلال زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مشيرًا إلى أن الهند من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والتعاون في هذا المجال يُعد في غاية الأهمية، فضلاً عن المجالات الأخرى بما يحقق طفرة حقيقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه قال الوفد الهندي إن الحدث المنتظر تنظيمه خلال شهر أغسطس القادم عبارة عن مؤتمر ومعرض متخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه هي الدورة العاشرة له والتي من المقرر تنظيمها في مصر وهي تعتبر من الدول الاقتصادية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، والهدف منه إقامة شركات في مشروعات كبرى بين الجانبين المصري والهندي، ومن المنتظر أن يكون المعرض نقطة انطلاقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، خاصة أن الشركات المصرية والهندية بينها علاقات كبيرة وهناك اتفاقية بين الجانب الهندي والمصري من خلال وزارة الاتصالات المصرية.

ولفت الوفد الهندي إلى أن هناك شركات متخصصة في مجال التدريب ستشارك في المعرض، وهناك منح مجانية من المنتظر الإعلان عنها نظرًا لأهمية التدريب، ومن المقرر أن يقام المعرض على مدار يومين ويتخلله جلستان فنيتان كل يوم لمناقشة كافة الموضوعات ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين ، موجهًا الدعوة للشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال للمشاركة في المعرض الذي من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.