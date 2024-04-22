زي النهارده.. قوات الحلفاء تستولي على بولونيا في الحرب العالمية الثانية

تمر علينا اليوم الاثنين، الموافق 22 شهر أبريل، ذكرى استيلاء قوات الحلفاء على بولونيا في ايطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في 22 شهر ابريل عام 1945.

قوات حلفاء الحرب العالمية الثانية

وتضم قوات الحلفاء مجموعة كبيرة من الدول التي وقفت لمواجهة دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة منذ عام (1939 وحتي 1945)، وروجت دول الحلفاء أن الحلف جاء لإيقاف عدوان كل من ألمانيا، إيطاليا و‌اليابان.

في بداية الحرب كان التحالف ضد الألمان يضم فرنسا وبولندا وبريطانيا، ثمو انضمت إليهم دول الكومنولث البريطاني، (أستراليا، كندا، الهند، نيوزيلندا و‌جنوب أفريقيا).

وكانت بولندا عاملا ثانويا عقب هزيمتها في 1939، وفرنسا أيضا عقب سقوطها في عام 1940، وظل الاتحاد السوفييتي على الحياد في الصراع الدائر بين الحلفاء والمحور.

وفي شهر يونيو عام 1941، خالفت ألمانيا اتفاقية عدم الاعتداء التي وقعت عليها مع الاتحاد السوفيتي، ڤاعتدت ألمانيا علي دول الاتحاد السوفييتي من الشرق، فأصبح السوفييت دولة من دول الحلفاء.

وانضمت اليونان إلى الحلفاء عقب فشل إيطاليا في غزوهم عام 1940، والتي تمثلت بأول حملة ناجحة ضد المحور مما ادى إلى تدخل ألمانيا، وقدمت الولايات المتحدة الدعم الحربي والمالي طوال الوقت.

ثم انضمت رسميا الي الحلفاء في شهر ديسمبر عام 1941 عقب الهجوم الياباني على بيرل هاربر، وفي عام 1942 سيطر قادة الدول الثلاث الكبار (المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة) على سياسة الحلفاء، وكانت الصين بالفعل في حالة حرب مع اليابان منذ حادثة جسر ماركو بولو من عام 1937، لكنها انضمت رسميا إلى الحلفاء في عام 1941.

اسباب الحرب العالمية الثانية



في عام 1929 انهار سوق الأسهم، وازدادت الاضطرابات السياسية في أوروبا، وفي بداية الثلاثينات من القرن العشرين، أصبح الحزب النازي بقيادة هتلر الحركة الانتقامية السائدة في ألمانيا ووصل هتلر والنازيين إلى السلطة في عام 1933، وطالب النظام النازي الإلغاء الفوري لمعاهدة فرساي، فكان احتمال وقوع الحرب عالية.

وفي آسيا، عندما استولى اليابان على منطقة منشوريا والتي تضم مناطق تاريخية واثرية شمال شرق أسيا في عام 1931.

وأدانت الأمم المتحدة هذا العمل كعدوان ضد الصين، وعقب أربع سنوات ه اندلعت الحرب الصينية اليابانية في عام 1937 .

باحتلال القوات اليابانية الغازية الصين، أدانت الأمم الأعمال اليابانية وفرضت عقوبات على اليابان.

وفي مارس من عام 1939، استولت ألمانيا على تشيكوسلوفاكيا، مما يعد انتهاك لمعاهدة ميونخ التي وِقِعت قبل ستة أشهر، وقررت بريطانيا وفرنسا ان هتلر ليس لديه النية لاحترام المعاهدات السياسية، وردت بالتأهب للحرب في عام 1939.

وشكلت بريطانيا التحالف العسكري الأنجلو-بولندا، تحالف ما بين المملكة المتحدة و‌بولندا، في محاولة لتفادي الهجوم الألماني على البلاد.

تحالف فرنسا مع بولندا

كان للفرنسيين تحالف طويل الأمد مع بولندا منذ عام 1921،وسعت القوى الغربية أيضا للتحالف مع الاتحاد السوفيتي، لكن هتلر أنهى خطر الحرب عن طريق توقيع الاتفاق الألماني السوفييتي (رسميا عرفت باسم معاهدة عدم الاعتداء) في أغسطس 1939، قسم هذا الإتفاق سراً الأمم المستقلة من أوروبا الشرقية بين القوتين، وضمن إمدادات كافية من النفط لألمانيا .