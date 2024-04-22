مندوب المنتخب الأوليمبي يحضر اجتماعات اللجنة المنظمة للأولمبياد ويعاين أماكن الإقامة والملاعب

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المنظمة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، والتي يشارك فيها منتخب مصر.

وحضر محمود حرب، المدير الادارى للمنتخب الأوليمبي، اجتماعات اللجنة اليوم، ومن المقرر أن يقوم بزيارة مع مسئولى اللجنة لمعاينة أماكن الإقامة وملاعب التدريبات.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من: إسبانيا - ووصيف كأس آسيا 2024 تحت 23 عامًا، وجمهورية الدومنيكان.

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى :

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه وصيف آسيا 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو إلى 10 أغسطس القادم موعد المباراة النهائية.