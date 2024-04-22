موسكو تحذر من خطورة نشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي بولندا

حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من خطورة نشر الأسلحة النووية الأمريكية على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أنه في حالة نشوب صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإن هذه الأسلحة ستُعتبر فورًا أهدافًا روسية مشروعة للتدمير.

وأكدت زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن تصريحات بولندا حول استعدادها لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها تعتبر استفزازية، مشيرة إلى أنها تعكس تصاعد التوترات والمواجهات في المنطقة.

وأضافت زاخاروفا أن السلطات البولندية طالما أظهرت طموحاتها للتشبث بالأسلحة النووية الأمريكية، مؤكدة أن هذه الأسلحة ستُدرج فورًا في قائمة الأهداف الروسية المشروعة للتدمير في حالة نشوب صراع مباشر مع الناتو.

وختمت زاخاروفا تصريحها بالتأكيد على أن مواصلة بولندا لهذه السياسات المعادية لروسيا ستؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة الخطورة في المنطقة.