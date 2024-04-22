سقطا من أعلى سقالة.. إصابة عاملي بناء بإصابات متفرقة بإحدى قرى الدقهلية

شهدت قرية البساتين التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية إصابة عاملي بناء باشتباه كسر في العمود الفقري، اثر سقوطهما من أعلى سقالة بارتفاع 3 أمتار، وذلك أثناء عملهما، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول شخصين مصابين بإشتباه كسر في العمود الفقري، ادعاء سقوط من علو.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمد محمود عبد القادر 32 عامًا، وعلي رضا رضوان 22 عامًا، عاملي بناء، ومقيمان بالسنبلاوين، جراء سقوطهما من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار أثناء عملهما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.