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الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد الشيخ يقود الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.
ويمتلك فريق الإسماعيلي 18 نقطة في المركز الخامس عشر بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – حمدي النقاز – محمد بيومي
خط الوسط: هشام محمد – حاتم سكر – محمد مخلوف 
خط الهجوم: أحمد الشيخ – عبدالرحمن مجدي – نادر فرج

إيهاب جلال الإسماعيلي الاتحاد السكندري