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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

20 مايو.. الحكم في دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

ارشيفية
ارشيفية
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الاثنين حجز الطعون المقامة من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين ، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك التى اجريت بتاريخ  ٢٠٢٣/١٠/٢٠ ، وذلك بعد إعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

اختصمت الطعن الذى حملت رقم الطعن
رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كل من ١- وزير الشباب والرياضة ، ٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة 
٣- مدير مديرية الشباب والرياضة ، ٤- رئيس اللجنه الأولمبية المصريه ، ٥- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة ، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.

- وزير الشباب والرياضة - المدير التنفيذ إدارة نادي الزمالك ارة الشباب والرياضة