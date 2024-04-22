20 مايو.. الحكم في دعاوى بطلان انتخابات نادي الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الاثنين حجز الطعون المقامة من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين ، والتى يطالبون فيه بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ ، وذلك بعد إعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

اختصمت الطعن الذى حملت رقم الطعن

رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كل من ١- وزير الشباب والرياضة ، ٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة

٣- مدير مديرية الشباب والرياضة ، ٤- رئيس اللجنه الأولمبية المصريه ، ٥- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة ، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.