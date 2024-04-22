5 آلاف جنيه تراجعًا في أسعار الحديد والأسمنت

شهد سوق مواد البناء حالة من التراجع في أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين، في الأسواق بنحو 5 آلاف جنيه للطن، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وفي أعقاب هبوط خام البيليت عالميا، بينما تراجعت أسعار الأسمنت ليتراوح سعر الطن بين 70 و130 جنيها.



ترصد “ البوابة نيوز ” أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 46 ألف جنيه.

بينما سجل طن حديد سرحان 42 ألف جنيه.

حيث وصل سعر طن المعادي إلى 42 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن حديد العشري 41 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2070 جنيهًا.

ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2030 جنيهًا.

كما سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1950 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1940 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2080 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1950 جنيهًا.

سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2140 جنيهًا.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2110 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة وصل إلى 2200 جنيه.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2110 جنيهات.

وبلغ سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1370 جنيهًا.

الواحة المخلوط 1380 جنيها

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2140 جنيهًا.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2110 جنيهات.