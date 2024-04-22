بحضور "شرف" و"مميش" انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق "فرص للتنمية المستدامة"، والذي نظمه جامعتي المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، ولفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ومحور قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور راويٌة رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا، الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق ورئيس اللجنة المنظمة وعمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن الاقتصاد الأزرق يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها وهى البحار والمحيطات والأنهار بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي، وتسعى مصر جاهدة في سبيل ذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما اشتملت عليه خطة الدولة 2030.

وقد عرض فكرة ازدواج القناة على الرئيس والتي لاقت اهتمام شديد وأصدر تعليماته بتنفيذ ازدواج القناة بسواعد مصرية وبالتفاف الشعب المصري حول هدف واحد انجاز قناة السويس الجديدة وقام الشعب المصري بتمويل مشروع القناة ماليا وتم تنفيذها بإرادة مصرية خالصة في عام واحد وافتتاحها عام 2015، لتكون أهم ممر ملاحي هدية مصر للعالم لتكون مصر اقوى دولة في المنطقة ويثبت المصريين أنهم قادرون وأن القادم من مشروعات أفضل بسواعد وإرادة المصريين.

وعبر الدكتور عصام شرف، عن سعادته البالغة بتواجده بجامعة المنصورة العريقة وتحدث عن كون الاقتصاد الأزرق يعد من أقوى الاقتصاد في العالم يتطلب خطة عمل وشريك قوى وأن مبادرة الحزام والطريق والتي تشمل طريق الحرير البحرى من الشراكات الهامة وتعد الصين الشريك القوى في هذا المجال.

وأكد أن العالم أصبح مترابطا ارتباطا وثيقا وأن فكرة التنمية المشتركة تعد فى غاية الأهمية وتتطلب مسئولية مشتركة ويجب أن يكون هناك مظلة يتعاون تحتها الجميع وأن اى انهيار يؤثر دوليا على الدول من الناحية السياسية والاقتصادية واجتماعيا ومنها الأزمات المالية والحروب والأوبئة.

واعتبرت الدكتورة نشوى طلعت أن السياحة عنصراً هاماً في الاقتصاد الأزرق، حيث توفر 5و6 مليون وظيفة، فمن المنتظر أن تشكل السياحة البحرية أكبر شريحة للقيمة المضافة لاقتصاد البحار وتمتلك مصر مساحات كبيرة من الشواطئ، وتمتاز مصر بالسياحة الشاطئية واليخوت والصيد ويسهم قطاع السياحة بنحو 9,11% من اجمالى الناتج القومى وتهتم وزارة السياحة والآثار بتحويل عدد من المدن الساحلية مثل مدينة شرم الشيخ الى مدن خضراء مستدامة.

IMG-20240422-WA0034

IMG-20240422-WA0035

IMG-20240422-WA0029

IMG-20240422-WA0031

IMG-20240422-WA0036

IMG-20240422-WA0037

IMG-20240422-WA0027

IMG-20240422-WA0032

IMG-20240422-WA0033

IMG-20240422-WA0028

IMG-20240422-WA0030

IMG-20240422-WA0038