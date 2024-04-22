عبدالله ممدوح بعد ذهبية البريميرليج للكاراتيه: فخور برفع علم مصر في المحافل الدولية

تحدث عبدالله ممدوح، بطل المنتخب الوطني للكاراتيه، عن تتويجه بذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، والتي استضافتها مصر في الصالة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي، واختتمت منافساتها أمس.

وتوج عبدالله ممدوح، بذهبية وزن -75 كجم بعد الفوز على البطل التركي فاروق عمر يورور، في المباراة النهائية بنتيجة 5/3.

وقال عبدالله في تصريحاته، إنه سعيد وفخور بتنظيم بطولة كبرى مثل البريميرليج على أرض مصر، مشيدًا بدور اتحاد الكاراتيه في نجاح تنظيم البطولة بشكل مميز.

وأضاف ممدوح، أن تنظيم البطولة على أرض مصر لم يكن عامل ضغط عليه ولكن على المنافس، لأن تشجيع الجمهور ومساندة أهله وذويه له أدى بشكل كبير الى التتويج بالميدالية.

وتابع بطل منتخب مصر للكاراتيه، أنه فخور بالميدالية الذهبية لأنها جاءت في بطولة تنظم في مصر، معربًا عن سعادته بالأجواء الرائعة التي شهدتها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وفخور بأنه يرفع علم مصر دائمًا.

أضاف ممدوح، أنه متشوق للمشاركة في بطولة العالم 2025، والتي نجحت مصر في الفوز بشرف تنظيمها العام المقبل، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للتتويج بميدالية ذهبية بها.

وأردف بطل المنتخب الوطني للكاراتيه، أن صوت الجمهور الذي رج الصالة الرئيسية باستاد القاهرة أثناء مباراته كان كفيل بتحريك حماسه والإصرار على التتويج بالميدالية مشددًا أنه سعيد للغاية أنه استطاع أن ينجح في إسعادهم.

تابع ممدوح، أن المنافسة في البطولة كانت صعبة كعادة أي بطولة بريميرليج حيث إنها تضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، مؤكدًا أن أصعب مباراة كانت النهائية أمام بطل تركيا.

ونجح منتخب مصر في التتويج بـ6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، حوالي 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.