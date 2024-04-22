" شئون خدمة المجتمع" ينظم ندوة حول "إدارة الضغوط وآليات التعامل معها"

نظم اليوم الاثنين، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة التخطيط وتنمية البيئة، ندوة توعوية حول “إدارة الضغوط وآليات التعامل معها للأخصائيين النفسيين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة".

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس، وحرصاُ من إدارة الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع الخارجي ونشر الوعي الصحي والثقافي والإجتماعي.

وتضمنت حملات التوعية عدد من المجالات المتنوعة منها المجال الإجتماعي والنفسي من خلال ندوة توعية حول “ إدارة الضغوط وأليات التعامل معها للأخصائيين النفسيين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ” بحضور كلا من محمد احمد خطاب، رئيس قسم علم النفس بكلية الاداب، رشا عادل عبد العزيز، استاذ مساعد بقسم علم النفس كلية البنات، وذلك بحضور عزة سليمان محمد، موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عبير عبد العال ابراهيم، مديرة إدارة التخطيط وتنميه البيئة بجامعة عين شمس، اماني عبد العزيز همام، أخصائي أول إدارة التخطيط، ياسمين محمد، أخصائي أول إدارة التخطيط، ولفيف من الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين بالمديرية.

وأشار خطاب، لمفهوم الضغوط وتاثيرها الخطير علي الفرد والجماعة داخل المجتمع وخاصة الاسرة، حيث ينمو الإكتئاب والضغوطات للأطفال مع بداية الحمل عند الأمهات وكثرة الضغوطات تؤثر علي الجسم ويكون عرضه للاصابة بالأمراض السرطانية الخبيثة.

وأضاف، أن هناك العديد من الأفراد داخل المجتمع لا يستخدمون الشق الأيمن من المخ وهو المسئول عن الإبداع والتطوير بينما الشق الآيسر يهتم بالتعليم الأكاديمي عن طريق الحفظ والروتين اليومي المعتاد لحياة الإنسان .

وأوضح، أهمية التطوير الذاتي وإستثمار الوقت وحفاظ الفرد من كثرة التعرض للضغوطات لثأثيره السلبي علي صحة الانسان مما ساعد علي الاحتراق النفسي ،والشعور بالصداع وألم الظهر ، وإلتهاب القولون والأمعاء ، ولمواجهه أليات التكييف مع الضغوطات يجب إتباع العديد من الأنشطة ومنها التأمل والإبداع و الرياضة وتجديد الروتين اليومي ، التخطيط والتنظيم ،إدارة الوقت والتواصل والاتصال مع الأشخاص المقربين ،الحفاظ علي الصحة ، الإستمتاع بيوم الأجازة، مشيدا بأهمية العمل الجماعي لانه أساس التقدم والإرتقاء والدعم داخل المجتمع .

وتناولت رشا عادل، تعريف الضغوط النفيسة وكثرتها تغير الشخص من مرح وفكاهي الي كتلة من الصلب ، وقدمت الأعراض الصامته للضغط النفسي ومدي تأثيرة علي الفرد وتدهور مظهره بظهور الحبوب وألم الأسنان والرغبة في أكل السكريات وإضطراب الهضم والصداع المتكرر ، ويأثر الضغط النفسي علي المخ وقلة النوم وحدوث الأرق .

وأشارت الي أثار الضغوطات علي المدي الطويل وتأثيرة علي حياة الإنسان ، والشخص المتوتر هو الاكثر عرضة بالعديد من الأمراض منها الإنفلونزا، السكر، الأصابة بالسكتات القلبية.

وعرضت بعض النصائح للأفراد ومنها ترتيب الأولويات ، التعبير عن المشاعر والأحساس، ومساعدة الأشخاص، الأهتمام بتوفير الإحتياجات الأساسية، والإبتعاد عن الشك وسوء الظن بالجميع، البحث عن بيئة عمل تساعد علي التركيز، تناول الطعام الصحي .