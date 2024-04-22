أستاذ علاقات دولية: حماس صنيعة إسرائيلية لمحاولة تغذية الصراع الداخلي الفلسطيني

علق حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قائلا إنّ هذا ما حدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في عام 2020، عندما صرح بشكل واضح أن نتنياهو أرسل يوسي كوهين رئيس المخابرات السباق مع الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قطاع غزة إلى الدوحة للضغط على المسؤولين القطريين لاستمرار الدعم اللا محدود إلى حركة حماس.

وأكد خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا الحسيني، أن حماس هي صنيعة إسرائيلية واضحة لمحاولة تغذية الصراع الداخلى الفلسطيني وتغذية الانقسام بما يخدم إسرائيل ضد القضية الفسلطينية وهذا ما ظهر في الكثير من المواقف والتصريحات من حكومة نتنياهو.

وأشار إلى أن نتنياهو صرح من قبل أنه هو المسؤول عن إفشال اتفاق أوسلو على مدار 30 عام لحل الدولتين ودعم حماس، خاصة وأن أغلب الأسلحة التي تم استخدامها قبل 7 أكتوبر وما بعده، كانت من إسرائيل لأن هناك الكثير من الضباط الإسرائيليين قاموا ببيع السلاح إلى حماس.

